Expert: 'Keus van Unilever bewijst: dividendbelasting is niet doorslaggevend'

Voorstanders waren minder prominent in beeld, maar ze zijn er wel. Zo schreven twee economen een pleidooi voor de afschaffing. Een van hen was Roel Beetsma van de Universiteit van Amsterdam, die ook nu nog steeds achter de afschaffing staat. Bewijst het nieuws over Unilever dan niet het tegendeel? ,,Nee. Nederland wordt zo echt interessanter voor bedrijven buiten de EU en partijen die vanwege de brexit weg willen uit Engeland. Unilever is wel groot en belangrijk, maar het is maar één bedrijf."



En het afschaffen van de dividendbelasting heeft meer voordelen dan alleen het verbeterde vestigingsklimaat, zegt Beetsma. Zo zou het belastingstelsel er eerlijker door worden, wat de economie een boost geeft. ,,Een deel van de aandeelhouders heeft nu door de dividendbelasting te maken met een hogere belastingdruk. Als je hem afschaft, wordt degene die het meest bijdraagt minder zwaar belast. Ter compensatie kan dan bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting of btw, die iedereen betaalt, omhoog."