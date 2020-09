Exact neemt softwaretak Unit4 over

De overname heeft volgens de twee Nederlandse ondernemingen geen gevolgen voor de werkgelegenheid. ,,Zowel Unit4 als Exact is tijdens de coronacrisis blijven groeien. We verwachten dat onze groei zicht zal voortzetten en daarom is het doel om ook de gezamenlijke staf zoveel mogelijk te behouden’’, aldus Phill Robinson, ceo van Exact.

Aanvulling

Voor het grotere Exact (ruim 1500 medewerkers) is het inlijven van Unit4 een aanvulling op de huidige activiteiten. Exact ontwikkelt software voor met name accountancy, groothandel, logistiek en de bouwsector, terwijl Unit4 is gespecialiseerd is in producten voor het midden- en kleinbedrijf.