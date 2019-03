Ex-spreekbuis apartheid komt naar de Amsterdamse beurs

Het is bepaald geen kleine vis die naar Euronext Amsterdam op het Damrak wil komen. Naspers kent een beurswaarde van 1,41 triljoen Zuid-Afrikaanse rand oftewel bijna 100 miljard euro. Het is daarmee het grootste bedrijf van het Afrikaanse continent en op de beurs van Johannesburg goed voor een kwart van de totale beurswaarde.



De onderneming startte in 1915 als Nasionale Pers en was moedermaatschappij van Die Burger. Die krant was bedoeld om Afrikaanstalige blanke inwoners een eigen stem te geven.



In Zuid-Afrika is Naspers nog steeds eigenaar van tientallen kranten en een goedlopende betaaltv-tak. Afgelopen twintig jaar bouwde het bedrijf echter een indrukwekkende internetportefeuille op, met als meest in het oog springende aankoop een 117,5 miljard euro groot belang in Tencent Holding. Dat Chinese techconglomeraat is onder andere bekend van het in China immens populaire appplatform WeChat, dat liefst 1 miljard actieve gebruikers kent.