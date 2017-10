,,We hebben een lange tijd van besparingen achter ons, het is nu hoog tijd de driedubbele loonkloof te dichten'', aldus Luca Visentini, secretaris-generaal van de Europese vakbondskoepel Etuc, gisteren op een sociale top in Brussel. Meer loon voor vrouwen, ouderen en werknemers in het ex-Oostblok is ook de beste manier om te zorgen voor een hogere productiviteit, meer koopkracht (wat meteen de economie weer ten goede komt) en meer gelijkheid, waardoor de (valse) concurrentie op loon wordt teruggedrongen, aldus Visentini.

Loonkloof

In studies eerder dit jaar legde Etuc vast dat werknemers in Midden- en Oost-Europa netto 300 tot 900 euro minder verdienen dan hun collega’s in West-Europa, en dat in zes op elf landen de loonkloof sinds 2008 alleen maar weer groter is geworden. In een andere studie signaleerde het Europese Parlement dat ook de loonachterstand van vrouwen maar tergend traag wordt ingelopen. In het tempo van nu is gelijk loon iets voor 2095, dus over een kleine 80 jaar.

Toch zal de alliantie er morgen niet zijn, zo bleek uit de reacties van de andere deelnemers aan het Brusselse topoverleg. Volgens EU-president Donald Tusk gaat het goed met de economie – 2 procent groei, minder dan 8 procent werkloosheid – en is het nu zaak ‘de voordelen zo breed mogelijk te delen’, maar concreter werd hij daarover niet. Werkgeversvoorzitter Emma Marcegaglia wel: ,,We erkennen dat er een probleem is in Midden- en Oost-Europa, maar hogere lonen kunnen alleen hand in hand met een hogere productiviteit. En dan zul je het per bedrijf moeten regelen. Onderhandelingen zijn dus heel belangrijk.''

Toekomst