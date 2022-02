Europese nieuwsmedia klagen over reclamemonopolie Google

20 miljoen aan vorderin­gen na faillisse­ment Welkom Energie

In de afwikkeling van het faillissement van Welkom Energie staat voor een bedrag van circa 20 miljoen euro aan vorderingen open. Het bedrijf werd eind vorig jaar failliet verklaard. De energieleverancier was de eerste die in de problemen kwam door de hoge energieprijzen.

9 februari