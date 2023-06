Europese klacht tegen ‘greenwashing’ door 17 luchtvaartmaatschappijen die duurzaam vliegen beloven

De klacht wordt ingediend bij de Europese Commissie en het netwerk van nationale consumentenautoriteiten Consumer Protection Cooperation (CPC). Ze is gericht tegen in totaal zeventien luchtvaartmaatschappijen, waaronder die van de Lufthansa-groep (met ook Brussels Airlines), Air France, KLM en Ryanair.

De consumentenorganisaties, met ook de Europese koepelorganisatie BEUC, spreken van ‘oneerlijke handelspraktijken’ door de luchtvaartmaatschappijen, wanneer die ‘beweren dat het mogelijk is om ‘groen’ of ‘duurzaam’ te vliegen’. Bij sommige maatschappijen kunnen passagiers bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van de vlucht compenseren of neutraliseren, of een bijdrage betalen voor de ontwikkeling van ‘duurzame vliegtuigbrandstof’ (‘sustainable aviation fuel’ of SAF). Maar ‘geen van de strategieën die de luchtvaartsector toepast, kan de uitstoot van broeikasgassen voorkomen’, aldus de consumentenorganisaties.