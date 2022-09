Europese gasprijs schiet omhoog na langere sluiting Nord Stream 1

De Europese gasprijs is vanochtend op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam met bijna een derde omhoog geschoten nu de belangrijke pijplijn, Nord Stream 1, langer dicht blijft.

Rusland levert Duitsland vooralsnog geen gas meer via de Nord Stream 1-gasleiding, die zaterdag weer in gebruik zou worden genomen. Technische problemen zouden de reden zijn om de gasleveringen langer stil te leggen, meldde het Russische staatsgasconcern Gazprom. Woensdag werd de pijpleiding tussen Rusland en Duitsland via de Oostzee al voor drie dagen stilgelegd vanwege onderhoud.

Er is vrees dat Gazprom de gasleveringen via Nord Stream 1 helemaal niet meer gaat hervatten. Moskou verlaagde de toevoer van gas eerder al tot 20 procent van de maximale capaciteit. Ook hiervoor droeg Gazprom technische problemen als reden aan. Rusland stuurt nog wel gas via een route door Oekraïne naar Europa, maar dat is niet voldoende om de gestopte leveringen door Nord Stream 1 te compenseren.

De zorgen over de energievoorziening in Europa hebben vandaag direct effect op de Amsterdamse aandelenbeurs: de AEX lijkt met een flink verlies te beginnen aan de nieuwe handelsweek.

Duitsland en Nederland

Dat Poetin juist nu Nord Stream 1 dichtdraait voor de Duitsers is volgens analisten ook geen toeval. Dit weekeinde liet de Duitse regering weten dat het haar gasvoorraden sneller kon aanvullen dan verwacht. Formeel zouden de Duitse opslagtanks nu al voor 85 procent zijn gevuld. De gasprijs op de internationale markten daalde na dat goede nieuws, prompt kwam de repliek uit Moskou en bleef Nord Stream 1 dus dicht.

In tegenstelling tot Duitsland kreeg Nederland al geen Russisch gas meer. Maar onze gasmarkten zijn deels aan elkaar gebonden: als Duitsland komende winter wél tekorten heeft, moet Nederland de buren ook gas leveren.

De gasvoorraad in Bergermeer (waar gas voor de industrie wordt opgeslagen) is nu voor zo’n 68 procent gevuld. Dat moet 90 procent worden. Het kabinet trekt nog eens 10 miljoen euro extra uit bovenop de 200 miljoen euro die al was gereserveerd om leveranciers te verleiden hun gas in de opslag te stoppen in plaats van nu te verkopen tegen de huidige hoge gasprijs.

De opslagen in onder andere Norg en Grijpskerk (waar gas voor huishoudens wordt bewaard) wil het kabinet zelfs tot 100 procent vullen. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Als alles volgens plan verloopt, zit er straks 11,8 miljard kuub gas in de verschillende bergingen. Het totale Nederlandse gasverbruik was in 2021 40 miljard kubieke meter.

Gazprom ‘onbetrouwbaar’

Dat Gazprom de belangrijke gaspijpleiding vanwege technische problemen al dagen dichthoudt, is volgens de Europese Commissie een teken dat het Russische staatsbedrijf ‘onbetrouwbaar’ is. Europese leiders verwijten Rusland de gaskraan als politiek drukmiddel in te zetten.

Als het aan de Europese Commissie ligt, komt er een prijsplafond voor gas via gaspijpleidingen uit Rusland. Volgens Brussel is een limiet op de gasprijs nodig ‘zodat de Europese Unie zich kan verweren tegen manipulatie door president Poetin’.