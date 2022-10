Europese gasprijs daalt flink door zacht weer en ruime voorraden

Op de toonaangevende Amsterdamse gasmarkt daalde de gasprijs maandagochtend ruim 12 procent en zakte voor het eerst sinds juni tot onder de 100 euro per megawattuur. Inmiddels is de daling iets afgenomen en wordt voor een megawattuur 102 euro betaald. Dat is nog altijd 10 procent minder dan vrijdag. Ten opzichte van het hoogtepunt in augustus is de gasprijs met zo’n 70 procent gedaald. De forse toename van de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) heeft er in de afgelopen maanden voor gezorgd dat de voorraden boven de gebruikelijke niveaus liggen.