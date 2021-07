Europese Commissie na afwijzing rechter toch weer akkoord met staatssteun KLM

In juli oordeelde de Europese rechter dat de staatssteun aan KLM niet geoorloofd was, omdat het dagelijks EU-bestuur niet genoeg onderbouwd had waarom voor die steun de concurrentieregels opzij werden geschoven. De zaak bij het Gerecht van de Europese Unie was aangespannen door concurrent Ryanair.



Het hof in Luxemburg schortte de gevolgen van de uitspraak op tot een nieuw besluit van de commissie, zodat KLM de steun nog niet hoefde terug te betalen. De commissie stelt nu dat ze hetzelfde oordeelt, namelijk dat het noodlijdende KLM terecht toestemming uit Brussel kreeg voor de staatsgarantie op leningen plus de achtergestelde lening van de Staat.



Ze komt nu bovendien tegemoet aan de kritische vragen van het gerecht over het besluit. Zo geeft de commissie meer informatie over hoe Air France-KLM in elkaar steekt en waarom KLM apart steun vroeg en kreeg terwijl Air France van de Franse overheid ook al steun kreeg.