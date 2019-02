Europese Commissie kritisch over Nederlandse economie: onevenwichtig

Het dagelijks bestuur laat zich kritisch uit over Nederland in zijn jaarlijkse analyse over de economische en sociale situatie van de verschillende EU-lidstaten. Zo is het bezorgd over de schuldenberg. De omvang van schulden is weliswaar het afgelopen jaar afgenomen, maar Brussel denkt dat die weer zal toenemen door de ‘dynamische groei van huizenprijzen’.

Over het begrotingsoverschot in Nederland is het ook niet erg te spreken. Dat ligt op ‘een zeer hoog niveau’, aldus Brussel. Verder waarschuwt de commissie voor ‘de sociaal-economische risico’s van een te flexibele arbeidsmarkt met veel zelfstandigen’. Het risico is dat zzp’ers niet of onvoldoende verzekerd zijn tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Aansluitend hierop zegt Brussel dat Nederland ‘geen vooruitgang’ heeft geboekt bij het aanpakken van schijnzelfstandigheid. Wat EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken) betreft is de politiek echt aan zet. ,,Ze moeten verdergaan met schuldenverlaging, de productiviteit verbeteren en meer investeren.’’