Europese Commissie komt met formele klacht tegen Amazon

PSV Vrouwen blijft sponsoren strikken in een tijd dat niks makkelijk te verkopen is

8 november PSV Vrouwen treedt zondagmiddag in de eredivisie tegen ADO Den Haag aan met een nieuwe rugsponsor (in3) op het shirt. ,,Het momentum is er. Nu we wekelijks op tv komen bij FOX Sports en de NOS, is er een platform gecreëerd waar bedrijven meteen op inhaken.”