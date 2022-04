Europa worstelt met afhankelijkheid Russisch gas: zo gaan landen ermee om

Defensie Duitsland trekt 100 miljard uit voor sterker leger: profiteren wij daarvan?

De Europese Unie is zich ineens pijnlijk bewust dat vrede niet vanzelfsprekend is. Door de oorlog in Oekraïne is duidelijk geworden dat een sterk leger geen overbodige luxe is. Duitsland trekt al 100 miljard euro uit om het leger te versterken.

3 maart