EU-hof wijst Nederlandse eis schrappen pulsvisverbod af

Update Egypte neemt blokkeer­schip Suezkanaal in beslag om kostenpost van ruim 900 miljoen

13 april Egypte heeft het containerschip Ever Given in beslag genomen. Daarmee wil het land de betaling van 916 miljoen dollar aan compensatie afdwingen. Egypte was geld kwijt aan de reddingsoperatie van het schip dat vorige maand overdwars vast kwam te liggen in het Suezkanaal.