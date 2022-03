EU blokkeert zeven Russische banken van betaalsysteem SWIFT

Het gaat om Vnesheconombank (VEB), Bank Rossiva, Sovcombank, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank en VTB BANK. Via SWIFT wordt geen geld overgemaakt. Het is een elektronische financiële berichtendienst tussen duizenden banken uit ongeveer tweehonderd landen, waarmee onder meer het grensoverschrijdend betalingsverkeer gemakkelijker wordt gemaakt. Dagelijks gaan er miljoenen betaalinstructies door het netwerk.

Onder druk

Rusland moet met deze maatregel ‘langdurig’ financieel geraakt worden om zo Poetin onder druk te zetten. Daarom werden eerder al de vijf grootste Russische banken in de ban gedaan, dat wil zeggen: afgesloten van de financiële markten. Liefst 70 procent van de financiële markt moet worden getroffen, hoopt de EU. Ook Poetins eigen banktegoeden in de EU worden bevroren.

De zogenoemde ‘nucleaire optie’, om Rusland af te koppelen van het wereldwijde betaalnetwerk Swift, stuitte de afgelopen dagen echter nog op weerstand bij enkele Europese landen. Via Swift wordt geen geld overgemaakt. Het is een elektronische financiële berichtendienst tussen banken uit ongeveer tweehonderd landen waarmee onder meer het grensoverschrijdend betalingsverkeer gemakkelijker wordt gemaakt. Het betalingssysteem maakt het voor banken onder meer mogelijk razendsnel vast te stellen wie aan wie verkoopt. Dagelijks gaan er miljoenen betaalinstructies door het netwerk. Dat moet anders handmatig en betekent dus eindeloos bellen en mailen om transacties te verifiëren.

‘Gewone’ mensen

Rusland daarvan afsnijden, zou niet alleen het financiële verkeer in Rusland verlammen, maar ook ingrijpende gevolgen hebben voor veel Europese landen. De Amerikaanse president Joe Biden wilde de maatregel al eerder invoeren, maar een aantal Europese bondgenoten maakte zich zorgen om de impact van het afkoppelen op westerse bedrijven. Het Europees bedrijfsleven zal hier ook onder lijden, omdat betalingen van klanten of betalingen aan leveranciers dan ingewikkelder worden. Door het land uit het samenwerkingsverband van banken te gooien zou het bovendien voor ‘gewone’ mensen een stuk moeilijker worden om geld over te maken naar familie in Rusland, vreest bijvoorbeeld Duitsland.

De EU-ministers van Financiën zijn in Parijs bijeen om onder meer over de gevolgen van de situatie in Oekraïne voor de Europese economie te praten. Volgens persbureau Reuters heeft één van de bestuurders daar anoniem verklaard dat de uitsluiting van Rusland niet voldoende, maar absoluut noodzakelijk is. ,,Sancties hebben alleen zin als er voor beide partijen kosten aan verbonden zijn. En dit zal kostbaar worden”, aldus de bestuurder. Langzaam leken meer landen overstag te gaan. Italië, dat eerder niet voor een Swift-ban van Rusland was, sprak zaterdag toch openlijk zijn steun uit voor een boycot als ook de rest van het landenblok ermee instemt.