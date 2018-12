Energierekening wordt volgend jaar 360 euro duurder

Stegen de energiekosten dit jaar al met gemiddeld 190 euro, in 2019 moeten consumenten nog dieper in de buidel tasten.



Eneco, één van de drie grote energiebedrijven, verhoogt op 1 januari zowel de stroom- als de gasprijs. Stroom wordt drie cent duurder per kilowattuur, gas 7 cent per kubieke meter. Een drie persoons gezin (3.500 kilowatt uur stroom en 1.500 kuub gas) is daardoor in 2019 ruim 200 euro extra kwijt, heeft Gaslicht.com berekend.



Eneco spreekt zelf over een stijging van gemiddeld 13 euro per maand. ,,De energierekening wordt vanaf januari helaas een stuk duurder,” zegt woordvoerder Kim Vogten. ,,De inkoopprijs van gas is momenteel zeer fors, CO2-emissierechten zijn duurder geworden, de energievraag is door de goed draaiende economie hoog.”