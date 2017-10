Energierekening stijgt volgend jaar met 70 euro

,,De verwachte stijging in de zorgpremies is al weken een gevoelig discussiepunt. Maar dat we volgend jaar 70 euro extra moeten neertellen op onze energierekening, wordt bijna niet belicht,” reageert Hans de Kok, directeur van Pricewise.

Eind vorig jaar stond nog in een nota van het kabinet dat de ODE in 2018 voor een gemiddeld huishouden 93 euro per jaar zou bedragen. Dit bedrag stijgt nu waarschijnlijk naar 108 euro per jaar, blijkt uit een nieuw wetsvoorstel van minister Kamp.