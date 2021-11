Energiebedrijf Enstroga valt ook om, klanten verdeeld over andere leveranciers

Enstroga is na Welkom Energie het tweede energiebedrijf binnen een maand dat omvalt door de torenhoge gasprijzen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) trekt de leveringsvergunning van de Duitse leverancier in. De klanten worden verdeeld over alle andere energiebedrijven.

Dat Enstroga in zwaar weer verkeerde, was al enkele weken duidelijk. De leverancier kwam recent in het nieuws door de hondsbrutale brieven die veel klanten ontvingen. Daarin dreigde het energiebedrijf hun energiecontract te beëindigen, tenzij ze een enorme tariefsverhoging zouden accepteren. De ACM kwam daarop in actie en verbood deze praktijk.

Daarop vroeg het uit Duitsland afkomstige Enstroga klanten vrijwillig op te stappen. Ondertussen ging het bedrijf stilletjes door met het opzeggen van klanten. Toen de ACM dat afgelopen week merkte, volgde een dwangsom van 15.000 euro per week. Een bedrag dat kon oplopen tot maximaal 45.000 euro.

Nu blijkt dat Enstroga zelf de handdoek in de ring gegooid. De directie heeft de ACM gevraagd de leveringsvergunning in te trekken. Dat doet de toezichthouder per 12 november, vanaf dat moment mag Enstroga klanten geen stroom en gas meer leveren. Vanaf die datum worden alle bestaande contracten, inclusief alle voorwaarden, officieel beëindigd.

Marktaandeel

Het omvallen van Enstroga is overigens beduidend kleiner dan dat van Welkom Energie. De leverancier had slechts enkele honderden klanten. Van 300 klanten is de levering onlangs - tegen de regels van de ACM in - al stopgezet. Slechts 150 huishoudens staan momenteel nog officieel geregistreerd als afnemer. Zij worden verdeeld over alle andere energiebedrijven naar rato van marktaandeel. Dat betekent dat de meeste mensen bij Vattenfall, Essent of Eneco zullen terechtkomen. Daar gaan zij veel hogere tarieven betalen.

Enstroga is een Duits bedrijf dat sinds 2012 bestaat en in meerdere Europese landen actief is, waaronder Nederland en Italië. Het hoofdkantoor staat in Berlijn. In ons land bezit de leverancier een adres in Maastricht.