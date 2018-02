Eneco en aandeelhouders voorlopig klaar met ruzie

Tegenwerking

De aandeelhouders waren vorige maand alle tegenwerking zo beu dat ze het vertrouwen in de raad van commissarissen opzegden. In hun ogen controleerde de raad te weinig en was het orgaan te veel op de hand van de Eneco-directie. Na bemiddeling door de zeer ervaren zakelijk mediator Eva Schutte zijn hier 'heldere afspraken' over gemaakt. Ook oppercommissaris Van Assem reageert content. ,,Want het zorgt ervoor dat we door kunnen met het privatiseringsproces van Eneco. In gezamenlijkheid en met oog voor de belangen van alle betrokken stakeholders. In de afspraken over het privatiseringsproces zijn waarborgen ingebouwd, zodat Eneco Groep haar leidende rol in het verduurzamen van onze energie in de toekomst kan voortzetten.''