'Elektrische auto komt 40 procent minder ver dan producent belooft'

Voor dit onderzoek werden de volgende drie elektrische auto's getest: de Nissan Leaf, de Renault Zoe en de Opel Ampera-e. Wat bleek? De Nissan Leaf haalde 144 in plaats van 250 kilometer, bij de Renault Zoe was dat 232 in plaats van 400 kilometer en voor de Opel Ampera-e 304 in plaats van 520 kilometer.