Eindelijk gaat de rente stijgen

,,In de VS zijn ze al verder met dat beleid dan in Europa. Daar heeft de centrale bank zelfs de rente al een paar keer verhoogd'', zegt Liu. De rente is daar ook harder gestegen. In Europa heeft de Europese Centrale Bank (ECB) het stimuleringsbeleid op een lager pitje gezet, maar loopt het nog zeker tot september door.



Wereldwijd gaat het goed met de economie. In Europa en de VS is de groei zelfs bovengemiddeld hoog. Een hoge groei moet op termijn ook tot een hogere inflatie leiden, redeneren beleggers. En een hogere inflatie leidt tot een hogere rente. ,,De verwachting is dat de ECB in navolging van Amerika in het eerste kwartaal van volgend jaar de rente zal verhogen'', aldus Liu. Dat zou voor het eerst sinds 2011 zijn dat de ECB de rente weer gaat verhogen.