Eerste vouwbare telefoon is een feit (en hij is niet van Apple)

Het toestel is door ZTE de ‘Axon M’ gedoopt en is in feite een smartphone met twee schermen. Je kunt ze boven of naast elkaar plaatsen, maar ook een van de twee achterover vouwen als een soort omgekeerde schelp.

Of de mogelijk tot vouwen echt praktisch is, moet blijken. De twee schermen moeten efficiënter multitasken mogelijk maken. Je kunt op deze manier verschillende functies splitsen, waardoor je met het ene scherm foto’s kunt maken en die je dan op het andere scherm kunt bewerken. Met de camera van 20 megapixels en 4GB aan RAM moet dat ook behoorlijk lukken.

Batterij

En niet onbelangrijk: het prijskaartje is fors. Hier is het toestel nog niet te koop, maar in de VS gaat hij voor 725 dollar (zo’n 590 euro) over de toonbank.