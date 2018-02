Eerste afname bijstandsontvangers sinds 2008

Eind 2017 telde Nederland in totaal 461.000 bijstandsgerechtigden. Dit waren er 3500 minder dan een jaar eerder. Er stroomden dus meer mensen de bijstand uit dan erin, wat volgens het CBS een duidelijk gevolg is van de aantrekkende arbeidsmarkt.



De groep jongeren in de bijstand bleef daarbij min of meer gelijk. Onder de 45-plussers moesten wel zo'n 5000 mensen extra hun toevlucht tot de bijstand nemen. Daarmee was de groei binnen die leeftijdscategorie wel minder dan in 2016, toen het nog om een stijging van 9000 45-plussers ging.