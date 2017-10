'Een op vijf kappers is onderbetaald'

De ongeveer 25.000 kappers in Nederland krijgen gemiddeld zo'n 20 procent minder betaald dan in de cao is afgesproken. In sommige gevallen zouden kappers zelfs niet eens het minimumloon krijgen. ,,Wij vinden dit schokkend, temeer daar onze achterban toch al geen enorme salarissen verdient", zegt voorzitter Marga Patijn van FNV MOOI.