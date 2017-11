Eén op tien zzp'ers zelfstandig uit noodzaak

Zo'n 10 procent van de zzp'ers had 'negatieve redenen' om te beginnen met ondernemen, hetzelfde percentage als bij het vorige onderzoek in 2015. Ze konden bijvoorbeeld geen geschikte baan vinden in loondienst, zijn door hun werkgever gevraagd om als zelfstandige verder te gaan of werden gedwongen voor zichzelf beginnen na ontslag of na afloop van een tijdelijk contract.

Toch geeft ongeveer 90 procent van deze zzp'ers aan dat ze tevreden zijn met het werk dat ze nu doen. Ze maken zich wel vaker zorgen over hun financiële situatie dan de ondernemers die positief begonnen aan hun nieuwe carrière. De gedwongen zzp'ers hebben dan ook 10 procent minder te besteden dan hun collega's. Ook maken zij zich vaker zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Een kwart van hen geeft aan dat ze eigenlijk niet willen blijven ondernemen.

Blij?

ZZP Nederland reageert blij op het lage percentage ontevreden ondernemers. ,,Dat zelfstandigen tevredener zijn dan werknemers wisten we al veel langer, maar in de publieke opinie overheerst nog steeds het verhaal dat zzp’ers erg ontevreden zouden zijn met hun bestaan. We zijn blij met deze positieve feiten'', aldus directeur Frank Alfrink. ,,Het beeld dat alle zzp’ers gedwongen zelfstandigen zijn wordt in dit onderzoek weerlegd.''



Zzp'ers met negatieve startmotieven hebben vaak een technisch, pedagogisch, creatief of taalkundig beroep zoals muziekleraar, auteur of journalist.