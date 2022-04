Een jaar en vele betaaldeadlines later leeft Chinees vastgoedbedrijf Evergrande nog steeds

Hier opent vandaag de grootste The Sting van Nederland: zo ziet het eruit

Bedrijfsleiders uit het hele land zetten gisteren de laatste puntjes op de I in het gigantische pand aan het Van Heekplein in Enschede. Na maanden verbouwen én het doorbreken van een muur is de grootste The Sting van Nederland vandaag klaar voor het winkelend publiek: „Aan stress doe ik niet, maar gezonde druk is er wel’

