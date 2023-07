Een goed cv is geen garantie voor een nieuwe baan, een goed karakter des te meer

Column Veel 50-plus­sers hebben de pech ergens goed in te zijn waar niemand meer op zit te wachten

Anne-Marije Buckens (34) heeft ruim tien jaar een bedrijf waarmee ze 50-plussers aan werk helpt. Deze week schoof ze aan bij een gemeente-vergadering over 50-plus werklozen. ,,De enige nuttige overheidsinvestering om de werkloosheid onder 50-plussers op te lossen, is er eentje die inzicht geeft in de banen van de toekomst en het gemakkelijk maakt om je tot deze banen om te scholen.”