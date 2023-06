Economie eurozone in eerste kwartaal in recessie beland, maar Nederland ontsnapt

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar onverwacht in een recessie beland. Maar Nederland lijkt aan een recessie te ontsnappen, al is het op het nippertje.

De constatering dat de eurozone, de landen die de euro als munt hebben, in een recessie zit kwam onverwacht. Eerst was nog uitgegaan van een kleine groei. Volgens herziene cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat kromp de economie van het eurogebied met 0,1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook wordt nu een krimp van 0,1 procent voor het vierde kwartaal van 2022 gemeld door het statistiekbureau. Volgens Eurostat hangt de krimp vooral samen met zwakkere consumentenbestedingen en lagere overheidsuitgaven.

De consument blijft uitgeven

Nederland blijft een recessie bespaart verwachten de Rabobank en ABN Amro. Ze zien de groei wel flink afnemen, maar per saldo resteert een plusje, is de verwachting. En dat optimisme is gebaseerd op twee pijlers. De consumenten blijven besteden en de overheid blijft geld uitgeven.

Een recessie of zelfs een magere groei van de economie gaat meestal gepaard met ontslaggolven door het bedrijfsleven. Dat maakt consumenten voorzichtig, waardoor ze de hand op de knip houden. Maar daar is nu geen sprake van. Zelfs als de economie verder afkoelt stijgt de werkloosheid nauwelijks. Angst voor baanverlies is er niet, dus blijft de consument geld uitgeven.

De hoge inflatie is wel slecht nieuws voor de koopkracht. Maar daar staat tegenover dat de lonen nu fors stijgen, dat dempt het koopkrachtverlies. Per saldo pakt het gunstig uit voor de consumptie.

Overheid doet duit in het zakje

Daarnaast blijft de overheid geld uitgeven. ,,Zij wil onder andere meer geld steken in zorg, onderwijs, defensie en infrastructuur‘’, aldus Ester Barendregt, hoofdeconoom bij de Rabobank. En dart legt een stevige basis onder de bestedingen.

Toch is het niet allemaal hosanna voor de economie. De export staat onder druk, evenals de bedrijfsinvesteringen. En de bouwsector krijgt een knauw. Vooral volgend jaar zullen er minder huizen gebouwd worden, wat tot krimp in de bouwsector leidt.

Goed nieuws

Dat de economie afkoelt is op zich goed nieuws. Hoe meer de economie oververhit is hoe hoger de inflatie. Als de economie afkoelt gaat ook de inflatie omlaag. Als er minder vraag naar producten en diensten komt kunnen ondernemingen de prijzen niet verhogen.

De inflatie zal daarom dit en volgend jaar verder dalen is de verwachting. Alleen zal dat in Nederland wat minder snel gaan dan in andere landen, omdat de economie hier wel blijft groeien.

Bekijk hier al onze video’s over de economie: