ECB verhoogt rente opnieuw fors in strijd tegen hoge inflatie en is nog niet klaar

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt zijn rentetarieven voor de tweede keer op rij met driekwart procentpunt. Daarmee evenaart de centrale bank zijn grootste rentestap ooit in de strijd tegen de flink opgelopen inflatie in de eurozone. De ECB geeft ook aan dat er waarschijnlijk nog meer renteverhogingen nodig zijn om de inflatie weer naar een normaal niveau te krijgen.

De inflatie is nog steeds veel te hoog en zal voor langere tijd boven de doelstelling van 2 procent blijven, staat in de verklaring van het rentebesluit. Sinds de Russische inval in Oekraïne is het leven in het eurogebied in rap tempo duurder geworden. Vooral de energieprijzen rijzen de pan uit.

Het idee achter de renteverhogingen is dat lenen dan duurder wordt. Mensen en bedrijven zullen op den duur dan wat minder geld gaan uitgeven. Zo hopen de beleidsmakers bij de ECB de vraag in de economie af te remmen en ervoor te zorgen dat de prijzen niet meer zo hard omhoog gaan.

Amper nog rente

Jarenlang was de rente in de eurozone juist heel laag. Daardoor kregen mensen bijvoorbeeld amper nog rente over hun spaarrente, maar het scheelde ook op de maandlasten voor de hypotheek. In juli kwam de ECB voor het eerst sinds 2011 met een renteverhoging. Dat ging om om een rentestap van een half procentpunt. Vervolgens voerde de ECB zijn rentetarieven in september voor het eerst op met driekwart procentpunt.

Door het nieuwe rentebesluit komt de zogeheten depositorente, de rente die banken betalen over geld dat ze tijdelijk bij de ECB stallen, weer terug op 1,5 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2009. Waarschijnlijk gaat de rente later nog verder omhoog, maar dat beslissen de beleidsmakers bij de ECB dan in volgende vergaderingen. Ze willen de situatie telkens opnieuw bekijken.

Nog niet klaar

Volgens president Christine Lagarde van de centrale bank is de ECB nog niet klaar met het verhogen van de rente. De Française wilde niet vooruitlopen op hoeveel keer de bank dat zal doen en of het opnieuw grote stappen zijn. ,,We zijn er nog niet, maar we beslissen per vergadering wat we doen. We stappen af van vooruitblikken op toekomstige stappen omdat dit niet nuttig is op dit moment.”

De inflatie blijft ondanks de stappen van de centrale bank nog ruime tijd te hoog, geeft Lagarde aan. Dat komt vooral door de hoge energieprijzen, maar ook voedsel wordt steeds duurder om te kweken en dus wordt ook dat snel duurder. Daartegenover staat dat de leveringsproblemen die in de coronacrisis ontstonden en door de oorlog in Oekraïne werden versterkt nu wat aan het afnemen zijn. Dat komt deels doordat de vraag afneemt als gevolg van een minder snel groeiende economie en hoge inflatie.

Heel goedkoop geld lenen

De renteverhogingen van de ECB zijn erop gericht om lenen duurder te maken. Dat moet de hoeveelheid geld in de economie verminderen. Een speciale regeling die het voor banken mogelijk maakte om heel goedkoop geld te lenen wordt nu ook aangepast. Ook daarmee moet er minder geld beschikbaar komen om uit te lenen. De ECB had die regeling juist opgetuigd om te ,,zorgen dat banken veel bleven uitlenen in een moeilijke tijd”, verwees Lagarde naar de coronatijd waarin de regeling werd bedacht.

Pas bij de volgende beleidsvergadering half december beslist de ECB hoe en hoe snel de portefeuille aan bedrijfs- en staatsleningen die de bank in bezit heeft zal worden afgebouwd. De afgelopen jaren, toen de rente nog laag was, kocht de centrale bank die in zeer grote hoeveelheden op.

