Easyjet: hybride vliegtuig in 2030

Daarna volgt dus het ‘echte’ passagiersvliegtuig. Dat toestel stoot volgens Engler 30 procent minder uit dan een regulier toestel, en zou 50 procent stiller zijn.



De luchtvaart staat onder zware druk om te vergroenen, maar levert tot op heden niet. Sterker nog: de uitstoot van de sector neemt snel toe. Op dit moment is de sector verantwoordelijk voor ongeveer 3 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, en de vrees is dat dat de komende decennia verdubbelt.



Gisteren nog bleek dat de geluidsoverlast rond Schiphol zo groot is dat 200.000 omwonenden ernstige hinder ervaren. Schiphol zou een ideale luchthaven zijn om de deels elektrische toestellen te introduceren, stelt Easyjet-topman Johan Lundgren. Het bereik van het elektrische toestel moet ongeveer 500 kilometer worden, een retourtje Londen valt daarbinnen.



Over de kosten van zo'n hybride toestel, in relatie tot een regulier vliegtuig, meldden Wright Electric en Easyjet niets. Ook is niet bekend hoeveel hybride toestellen de Britse vlieger wil afnemen.