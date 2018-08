EasyJet breidt vluchten Schiphol uit

Nederland­se piloten Ryanair leggen vrijdag het werk neer

8 augustus Piloten van Ryanair in Nederland willen vrijdag voor 24 uur het werk neerleggen. Dat laat de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) weten. Eerder op de dag kondigde Ryanair al aan naar de rechter te stappen om eventuele stakingen in het gehele zomerseizoen te verbieden. Dat kort geding vindt morgenmiddag in Haarlem plaats.