'Duurzame EU-doelen veel te ambitieus voor Nederland'

Volgens Hammingh is het nog niet zeker hoe het aandeel hernieuwbare energie in Nederland zich zal ontwikkelen tot 2030. ,,Het klimaat- en energieakkoord dat naar verwachting komend jaar wordt afgesloten, zal bepalend zijn”, stelt hij. ,,Als het hierin vooral om uitstootreductie gaat, kan ook het afvangen en opslaan van CO2 een belangrijke rol gaan spelen. Dat zou ten koste kunnen gaan van bijvoorbeeld de groei van windenergie. Maar het kan ook de andere kant op gaan, waarbij het aandeel hernieuwbare energie juist wel toeneemt.”

Kritiek

Naast Greenpeace en WNF noemt ook EU-commissaris Miguel Canette van Klimaat de doelen 'duidelijk onvoldoende'. Hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans sluit zich bij deze critici aan. ,,Voor Nederland zal zelfs dat echter nog een hele toer worden, en als we zo doorgaan niet haalbaar blijken. We hebben dit 25 jaar lang laten liggen, en zijn pas sinds 5 jaar echt serieus bezig."

Volgens cijfers van Eurostat doen alleen Malta en Luxemburg het minder goed dan Nederland. We worden voorbijgestreefd door onder meer Bulgarije, Roemenië en koploper Zweden. Volgens Rotmans zijn in de energietransitie nu 'radicale keuzes' nodig.

,,Dat Nederland die 27 procent niet gaat halen, is echt schandalig", stelt Rotmans. ,,We moeten in hoog tempo van het gas af, de industrie en landbouw vergroenen, en het vervoer elektrisch maken. We weten dus precies wat we moeten doen, maar het hangt op moed, leiderschap en organisatorisch vermogen, en het doorbreken van de macht van het fossiele energieregime."