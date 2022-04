Duurdere T-shirts en broeken: Primark verhoogt prijzen als gevolg van inflatie

Sinds de winkels weer open mogen is het volgens AB Foods druk in de filialen van Primark, maar de verkopen liggen nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Anders dan concurrenten heeft Primark geen webwinkel. De lockdowns en andere beperkende maatregelen vanwege de pandemie hebben er om die reden harder ingehakt bij de winkel in vergelijking met andere ketens. Om kosten te besparen kondigde het bedrijf eerder al aan zo’n vierhonderd banen te schrappen.