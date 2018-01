Dure euro houdt beurzen in toom

Belastingdienst blundert met AOW-leeftijd

15:36 Een foutje van de Belastingdienst. De fiscus was even vergeten dat de AOW-leeftijd dit jaar is verhoogd naar 66 jaar. De dienst stuurde echter iedereen die in 1953 geboren is, en dus 65 jaar wordt, een brief dat ze dit jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken of al hebben bereikt.