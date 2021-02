‘Duizenden zelfstandigen moesten onterecht toeslag terugbetalen’

Italiaans modemerk stuurt beroemde Chinese actrice weg na rel om draagmoe­der

21 januari Het Italiaanse luxe modemerk Prada heeft gisteren het contract met een beroemde Chinese actrice beëindigd na een vermeend draagmoederschandaal. De 29-jarige Zheng Shuang wordt ervan beschuldigd dat ze haar twee jonge kinderen van Amerikaanse draagmoeders in de steek zou hebben gelaten, na een conflict met haar vriend. De zaak is saillant, omdat in China draagmoederschap verboden is.