Duitse vastgoedreus legt nieuwbouwprojecten in 2023 stil

De grootste aanbieder van huurwoningen in Duitsland, Vonovia, trekt vanwege de stijgende bouwkosten en oplopende rente de stekker uit de nieuwbouwprojecten die voor 2023 gepland staan. Vonovia kan ‘de ogen niet sluiten’ voor de hoge kostenposten, zegt bestuurder Daniel Riedl tegen de krant Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

De investeringen in nieuwbouw waren al met 40 procent teruggeschroefd, meldde het bedrijf uit Bochum in november. Bouwprojecten waren op de lange baan geschoven. Maar doordat lenen naar eigen zeggen duurder is dan vorig jaar, legt de onderneming nu alles stil. Om hoeveel projecten het gaat, is niet duidelijk.

De woningbouw in Duitsland staat onder druk, concludeerde onderzoeksinstituut Ifo in januari. Een vergelijking met de situatie in Nederland is snel gemaakt, maar de tekorten in Duitsland zijn nóg groter. ‘De belangrijkste redenen zijn duurdere kredieten, toenemende bouwkosten en lagere nieuwbouwsubsidies van de federale overheid’, verklaarde Ifo-econoom Ludwig Dorffmeister. Vorig jaar staakte LEG uit Düsseldorf, nummer twee in de Duitse markt, al de geplande nieuwbouw voor het derde kwartaal.

Volgens Riedl is het onmogelijk voor Vonovia om in deze tijd nog betaalbare nieuwbouwwoningen te garanderen. ‘Bij objecten, die we vroeger voor 12 euro per vierkante meter konden aanbieden, gaan we nu richting de 20 euro, om onze kosten van 5000 euro per vierkante meter te kunnen dekken.’

Het Duitse ministerie van bouw heeft ontstemd gereageerd op het besluit van Vonovia. ‘Als grootste bouwonderneming moet Vonovia haar verantwoordelijkheid nemen’, zei staatssecretaris Cansel Kiziltepe (SPD) tegen zakenkrant Handelsblatt. Eerdere zegde Kiziltepe de Duitse bouwsector 14,5 miljard euro toe voor sociale nieuwbouw.

Steden in Duitsland staan te schreeuwen om nieuwe huurwoningen, in vooral het middensegment. Volgens de Duitse huurdersbond is er een landelijk tekort van 700.000 woningen. Om dat aan te pakken heeft Duitsland een grote bouwopgave van 400.000 woningen per jaar.

Niet eens driekwart van de beoogde woningen werd het afgelopen jaar gerealiseerd, zo schat bouwvereniging Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Een daling van 2 procent vergeleken met 2021. De bouwproductie in Nederland gaat volgend jaar dezelfde kant op, voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouw.

In Duitsland kijken alle partijen naar Vonovia, veruit het grootste woningbouwbedrijf van Duitsland. De onderneming is eigenaar van meer dan een half miljoen woningen, waarvan 42.000 in hoofdstad Berlijn. Door een meerderheidsbelang in directe concurrent Deutsche Wohnen is Vonovia de onbetwiste marktleider. In 2021 boekte Vonovia een winst van ruim 2,6 miljard euro.