Duitse industrie staat er slecht voor: ‘Duitse voetbal geeft ook weer hoe het is gesteld met economie’

Winkeliers verkopen minder, omzet wel omhoog door prijsstij­gin­gen

De hoge inflatie laat zich duidelijk voelen in de Nederlandse winkelstraten. Detailhandelsbedrijven verkochten in het tweede kwartaal van dit jaar 4 procent minder goederen. De omzet ging echter met 6 procent omhoog. Dat was volledig het gevolg van prijsverhogingen, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.