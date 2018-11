Duitse economie krimpt

Werkgele­gen­heid groeit ook in derde kwartaal

8:01 De werkgelegenheid is in het derde kwartaal verder gegroeid. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal banen nam opnieuw toe, evenals het aantal openstaande vacatures. De werkloosheid daalde verder. Hierdoor is de arbeidsmarkt nu bijna net zo gespannen als tien jaar geleden, net voor het uitbreken voor de crisis.