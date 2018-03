Dronken de laan uitgestuurd? Dan tóch recht op een ontslagvergoeding

De man trad in 1991 in dienst bij Dräger (een Zoetermeers bedrijf dat ironisch genoeg apparaatjes voor alcoholtests produceert) als magazijnbeheerder. Hij werkte 40 uur per week. Het bedrijf heeft in de regels staan dat dronken of stoned op het werk verschijnen, niet mag. In augustus 2015 hing een duidelijke dranklucht om de magazijnmedewerker.