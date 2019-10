Dringen bij Hudson’s Bay: (bijna) alles vanaf vandaag in de uitverkoop

Bij Hudson’s Bay is de uitverkoop gestart en dat laten koopjesjagers zich geen twee keer zeggen. Het al maanden kwakkelende warenhuisconcern sluit voor het einde van het jaar definitief de deuren van de vijftien vestigingen in Nederland vanwege gebrek aan klandizie.

De winkelketen stuurde vanochtend zijn vaste klanten een mailtje met de mededeling dat de opheffingsverkoop vandaag van start gaat. Bijna alles is afgeprijsd, met uitzondering van geselecteerde merken, zo meldt de keten op de website. Naar eigen zeggen wordt het een spetterende uitverkoop.

Die mededeling is niet aan dovemansoren gericht, zo is te merken in onder andere de vestiging op Hoog Catharijne in Utrecht. Tiny van Zanten uit Houten is een van die klanten die speciaal voor de uitverkoop is langsgegaan. ,,Niet dat ik iets speciaals ga zoeken, maar we zijn toch nieuwsgierig. De winkel heeft mooie spullen, maar eerlijk gezegd kom ik er zelf ook niet zo veel.”

Sluiting

Bij de winkelketen was de laatste tijd weinig spetterends te beleven. Klanten lieten het van oorsprong Canadese Hudson’s Bay vooral links liggen en het warenhuis zag zich gedwongen om de stekker uit de filialen in Nederland te trekken.

Hoe anders was het twee jaar geleden toen het de stap naar Nederland waagde. Met veel bombarie beloofde het de plek van het failliete V&D in het winkellandschap te zullen overnemen. Het plan was aanvankelijk om twintig winkels te openen, maar toen de geluiden over rode cijfers al flink de ronde deden, werd dat aantal teruggeschroefd naar vijftien steden.

Alle filialen, webshop en het hoofdkantoor worden ‘op of voor 31 december gesloten’. Een exacte sluitingsdatum is nog niet bekend. Voor de circa 1400 medewerkers heeft Hudson’s Bay een sociaal plan opgesteld; alle medewerkers die voor 1 september al in dienst waren bij Hudson’s Bay krijgen een ontslagvergoeding. CNV sprak eerder van een ‘meer dan netjes’ sociaal plan waar andere bedrijven een voorbeeld aan kunnen nemen.

Gedoemd

Volgens retail- en merkendeskundige Paul Moers was de opvolger van V&D gedoemd te mislukken. ,,Het bedrijf heeft nooit moeite genomen om het merk in Nederland neer te zetten. Dat is een enorme misser geweest”, zegt hij. Onduidelijk is nog wat er met de panden gaat gebeuren. Moers verkondigde eerder al dat het behoorlijk lastig zal worden voor de vastgoedbazen om de panden goed gevuld te krijgen.