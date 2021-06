DPG Media en Groupe Rossel nemen RTL België over

Van maatje meer naar bijna niemand meer: het verval van modeketen Miss Etam

29 mei Miss Etam, een van de oudste modeketens van Nederland, is in verval. Na een faillissement en een doorstart is bijna driekwart van de winkels dicht. De hoogste bieder roofde het bedrijf leeg. ,,Ons paarse Etam-hart klopt niet meer.”