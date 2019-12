Douwe Egberts mogelijk terug naar de beurs

Boeren blazen acties bij distribu­tie­cen­tra af na uitspraak rechter: ‘We zijn monddood gemaakt’

13:44 Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) gaat morgen geen actie voeren bij distributiecentra en supermarkten. Aanleiding is een uitspraak van de rechter. Die bepaalde vanochtend dat de boeren wel mogen demonstreren, maar het platleggen van distributiecentra is verboden. De boze boeren hadden ruim veertig centra voor levensmiddelen op de korrel. Het protest was bedoeld om ‘eerlijke handelsvoorwaarden voor de Nederlandse boeren’ af te dwingen. FDF is boos en gaat in beroep tegen het vonnis.