Doorstart voor bonbonwinkels die Leonidas verkochten, maar wel onder een nieuwe naam

Coco & Sebas, een chocoladebedrijf uit het Brabantse Oirschot, heeft nu acht winkels door heel Nederland, en zal door de overname in één klap flink groeien. Ton van Veen, de huidige bestuursvoorzitter van supermarktketen Jumbo, is één van de aandeelhouders van het bedrijf. Roger Scheeren en Remy Rombouts , samen de directie bij Coco & Sebas, zeggen de komende jaren nog verder te willen groeien.

Stekker uit het bedrijf

Het faillissement van de Leonidas-winkels kwam door het failliet van het bedrijf Min uit Roosendaal, een handelsonderneming die bonbons verkocht onder de naam Leonidas. Het bedrijf had twintig fysieke Leonidas-winkels en was de grootste distributeur van Leonidas-bonbons in Nederland. Min trok in januari de stekker uit het bedrijf, de reden daarvoor werd niet bekendgemaakt.

Philippe de Selliers, ceo van Leonidas, liet na het faillissement Min meteen weten te onderzoeken of het zelf de winkels kon overnemen. Dat is door tussenkomst van Coco & Sebas niet gelukt. Curator Bart van Logtestijn laat via een persbericht weten tevreden te zijn: ,,Het is natuurlijk enorm spijtig wanneer een familiebedrijf als Min in faillissement treedt. Ik zie dit als de best mogelijke uitkomst.’’