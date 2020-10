Door striktere coronamaatregelen kromp Belgische economie stuk harder

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Nederlandse economie kromp met 9,4 procent, tegenover 14,5 procent krimp in België. De coronamaatregelen lijken het verschil grotendeels te verklaren.

Zo moesten in België vanaf half maart alle niet-essentiële winkels dicht. Hier mochten de winkels gewoon openblijven als ze aan de RIVM-richtlijnen voldeden. Zo ontstonden er bijvoorbeeld looproutes en was er een maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd binnen mocht zijn. Vooral in april zagen Belgische winkeliers hun omzet drastisch dalen, met ongeveer 14 procent. Terwijl de Nederlandse ondernemers nauwelijks inkomsten misliepen.

Ook in de bouw ging het een stuk slechter in België. De Nederlandse overheid adviseerde bedrijven om de 1,5 meter afstand tussen personeel te handhaven, maar in België was dat een verplichting. Met als gevolg dat veel bouwbedrijven de deuren vanaf half maart wekenlang sloten en er 40 procent minder werk was. De Nederlandse bouw kromp in het tweede kwartaal met 3,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, in België verloren de bouwbedrijven 15,7 procent.

Fabrieken dicht

Ook veel fabrieken gingen dicht bij de zuiderburen. Ze hadden moeite om de 1,5 meter afstand te bewaren tussen medewerkers, misten benodigde onderdelen en merkten dat werknemers niet meer durfden te komen. Daardoor kromp de gemiddelde dagproductie in België bijna twee keer zo hard als in Nederland.

Overigens kwam er in beide landen snel een opwaartse lijn. De gemiddelde dagproductie bij industriële bedrijven lag in juli nog zo'n 5 procent lager dan een jaar eerder. Ook de bouw heeft zich in België weer bijna hersteld. Hoewel de inkomsten van winkeliers flink zijn gestegen, zijn de Belgische ondernemers nog wél wat negatiever ingesteld. Nog steeds geldt dat winkelend publiek met maximaal twee personen mag shoppen en hoogstens een half uur in een winkel mag blijven.

Bekijk hier al onze video’s over de economie:

