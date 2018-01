Donderdag ov-vervoer deels plat, actiebereidheid extreem hoog in Brabant

Hierdoor zullen er 4 januari minder of geen streekbussen en regionale stoptreinen rijden . Het overleg tussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao liep al in november spaak. Volgens de vakbond FNV leggen vrijwel allee 1300 Brabantse buschauffeurs het werk neer. Een FNV-woordvoerder noemt de actiebereidheid 'extreem hoog'.

De bonden pleiten voor een loonsverhoging van gemiddeld 3,5 procent. Dat komt neer op bruto 100 euro per werknemer. Daarnaast zouden tussen ritten door fatsoenlijke pauzes ingelast moeten worden. Het gebeurt volgens FNV meer dan eens dat chauffeurs vier uur achtereen achter het stuur zitten zonder dat er tijd is voor een toiletbezoek.

De werkgeversvereniging VWOV ziet geen aanleiding voor een landelijke staking en wijst erop dat veel reizigers daarvan de dupe zullen worden. Er is volop ruimte voor overleg, aldus de brancheorganisatie. ,,Maar concreet bieden ze niks'', reageert CNV-onderhandelaar Sanne van der Meulen. ,,Dan is het zinloos om aan tafel te gaan zitten.''

Paula Verhoef, onderhandelaar FNV Streekvervoer, laat in een reactie: ,,Staken is voor niemand leuk. We willen de reizigers niet treffen, maar de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog. Zo hoog dat we op dit moment helaas geen andere mogelijkheid meer zien."