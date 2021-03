Doek valt opnieuw voor Kijkshop: webwinkel failliet

Het bedrijf stelde onlangs al dat het vanwege de ‘onstuimige groei’ van vorig jaar niet meer in staat was om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Kijkshop.nl kampte met financiële problemen en er waren veel klachten over de leveringen. De onderneming was eerder deze maand nog wel met betrokken partijen in gesprek om tot een oplossing te komen.



Kijkshop keerde eind 2019 terug als webshop. De fysieke keten was zo’n twee jaar daarvoor al op de fles gegaan. Eigenaar Konrad van den Bosch kocht de naam Kijkshop na de sluiting van de laatste winkels, bekend om de afgesloten glazen vitrines waarin de koopwaar was uitgestald.



De rechter heeft een curator aangesteld. Die is verantwoordelijk voor de afwikkeling van het faillissement en zal dus ook kijken of er nog mogelijkheden zijn voor een doorstart. Tegelijk met Kijkshop.nl zijn ook DirectSale, Lumi Plaza en PlazaSale bankroet verklaard. Zij hadden dezelfde eigenaar.