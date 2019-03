Doek valt defintief voor Op=op Voordeelshop

Het is nu aan de curator om te kijken of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. Dat lijkt zeker niet uitgesloten; Op=op Voordeelshop liet eerder zelf weten dat aandeelhouders en adviseurs nog mogelijkheden zagen om de keten ‘in afgeslankte vorm door te zetten’.

Voor de medewerkers ziet de toekomst er somber uit. Het bedrijf heeft 1164 medewerkers, waarvan het merendeel in deeltijd werkt. In totaal zijn zij goed voor 318 voltijdsbanen. Het faillissement is aangevraagd voor de 141 winkels in Nederland en twee op Aruba. De tien winkels die in handen zijn van franchisers vallen buiten het faillissement. Alle winkels blijven voorlopig open. Via de webshop kan al niet meer besteld worden.