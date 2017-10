DNB bezorgd over aflossingsvrije hypotheken

Zo kunnen huishoudens ongewild hun huis moeten verkopen of te maken krijgen met hogere hypotheekuitgaven bij een lager inkomen. ,,Ook een aflossingsvrije hypotheek moet aan het einde van de looptijd volledig worden afgelost'', waarschuwt de toezichthouder in een nieuw rapport.



Aflossingsvrije hypotheken waren vanwege de lage maandlasten tot de woningmarktcrisis van 2013 erg populair, en ze zijn dat nog steeds bij doorstromers en oversluiters. Omdat de rente op hypotheken die voor 2013 zijn aangegaan nog steeds aftrekbaar is, kiezen zij er doorgaans voor de bestaande aflossingsvrije lening te houden of mee te nemen in een nieuwe hypotheek.



In totaal gaat het nog om zo'n 340 miljard euro aan aflossingsvrije hypotheekschuld. Meestal bedraagt deze schuld minder dan een ton en biedt het huis als onderpand waarschijnlijk voldoende zekerheid.



Maar het zou zomaar kunnen dat er straks in een klap honderdduizenden huizen tegelijk te koop worden gezet, met een daling van de huizenprijzen tot gevolg. Tussen 2035 en 2038 loopt immers voor ruim 700.000 huishoudens de aflossingsvrije lening af en eindigt hun recht op hypotheekrenteaftrek.