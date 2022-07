DNB: Bedrijfsleven kan hoge energierekening prima zelf ophoesten

Die conclusie trekt De Nederlandsche Bank (DNB) na een studie naar de gevolgen van de hoge energieprijzen voor het bedrijfsleven. Over het algemeen zorgen de hoge energieprijzen niet voor grote problemen. Veel bedrijven zijn in staat de hogere energiekosten voor eigen rekening te nemen. DNB wijst op de recordwinsten die bedrijven maakten in 2021 en de eerste helft van dit jaar. Een tijd waarin de energiekosten door het dak gingen.

Voor het hele bedrijfsleven zijn de gevolgen beperkt, blijkt uit de studie. In 2020 was 22,3 procent van de bedrijven verlieslatend. In het basisscenario, waarbij de gasprijs twee derde hoger is dan in 2021 en de prijs voor stroom 26 procent, stijgt het aantal bedrijven dat verlies maakt licht tot iets meer dan een kwart.

Somberder scenario

Ook in somberder scenario’s, waarbij de energieprijzen twee of drie keer zo snel stijgen, zijn de gevolgen te overzien. In het meest sombere scenario lijdt 28 procent van de bedrijven verlies. Dat is nog altijd flink minder dan tijdens de kredietcrisis. Bij die 28 procent verlieslijdende bedrijven werken zo’n 1,2 miljoen mensen.

Dat wil niet zeggen dat er 1,2 miljoen banen in gevaar zijn, benadrukt DNB. Als een bedrijf tijdelijk verlies maakt, betekent het niet direct faillissement of ontslag van werknemers.

De pijn is niet gelijkelijk verdeeld over bedrijven. Energie-intensieve sectoren als de metaal en de chemie worden wel hard getroffen door de hoge prijzen. In het meest sombere scenario maakt 60 procent van de metaalbedrijven verlies, tegen iets minder dan 20 procent nu. Ook sectoren als papier- en kartonindustrie en de voedingsmiddelenindustrie voelen de pijn.

Niet levensvatbaar

De centrale bank gaat er in de studie overigens van uit dat bedrijven de hogere energiekosten niet kunnen doorberekenen aan hun klanten. In werkelijkheid zegt negen op de tien bedrijven die kosten wel (deels) door te berekenen. Ook gaat DNB ervan uit dat bedrijven geen energiebesparende maatregelen kunnen nemen, terwijl bedrijven dat wel doen. Desondanks geeft de studie een duidelijk beeld van de mate waarin het bedrijfsleven getroffen wordt door de hoge energieprijzen stelt DNB.

Op basis van het onderzoek concludeert DNB dat generieke steun voor het bedrijfsleven niet nodig is. Voor sectoren die hard geraakt worden, kan gerichte steun nodig zijn, maar die moet tijdelijk en beperkt zijn.

Te ruimhartige steun kan zelfs averechts werken. Bedrijven die toch niet levensvatbaar zijn, worden op de been gehouden. Bedrijven die verlies maken, maar in de kern gezond zijn, kunnen ook bij private financiers als de banken terecht.

En bedrijven hebben bij steun minder prikkels om energiezuinig te worden. De steun doorkruist dan het klimaatbeleid.