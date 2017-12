Dit zijn de meest gezochte termen op Marktplaats

Ook in jaren hiervoor was 'gratis' het populairste zoekwoord. In 2012 bleef het 'automaat' en 'iPhone' voor. Twee jaar daarna versloeg 'gratis' wederom de iPhone en eindigde woonmerk Rivièra Maison op de derde plek.



Dit jaar is opvallend dat 'gratis' het enige is dat de koopjesjagers liever hebben dan een tweedehands camper. Vorig jaar eindigde 'camper' nog op plek 3 in de top 10 van populairste zoektermen. In 2015 kwam het niet eens voor in de lijst. 'Caravan' eindigde op plek 4. ,,Tweedehands campers zijn vooral in trek bij jongeren. De mobiele woonwagens worden niet meer uitsluitend gebruikt voor een standaardvakantie. Het bezoeken van festivals met de camper wordt steeds populairder'', zegt Hadewych Corstens, directeur Automotive & Verticals van Marktplaats.



De snelste stijgers in de lijst zijn vooral voorwerpen waar dit jaar veel om te doen was. Zo zochten bezoekers van de site zeer vaak naar de spelcomputer Nintendo Switch, die in het begin van het jaar door schaarste moeilijk te verkrijgen was. Daarnaast zochten ze veel naar het friemelobject de Fidget Spinner en naar het relatief onbekende Diamond Painting, het creëren van afbeeldingen met verschillende kleine gekleurde steentjes.