Dit is het moment om een stap te maken in je carrière

VIDEO Japanner bouwt volledig werkende reuzenrobot

13 april Het was altijd al zijn droom geweest om in de cockpit van een reuzenrobotpak te stappen, net zoals zijn helden uit de tekenfilmserie Mobile Suit Gundam. De Japanse ingenieur Masaaki Nagumo (44) ging daarom zelf aan de slag en bouwde LW-Mononofu, een volledig werkend prototype waarvan hij de piloot is.